Анастасия Лях .18 февраля, 2021 15

На фото: Кадр из фильма "Круэлла"

Вышел дебютный трейлер диснеевской комедии «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли, игрового спин-оффа классического мультфильма «101 далматинец» 1961 года выпуска.

Приквел-спин-офф рассказывает о девушке Эстелле, молодой и никому неизвестной модельерше, которая строит фэшн-карьеру в Лондоне 1970-х годов и постепенно превращается в стильную злостную стерву.

Режиссер Крейг Гиллеспи («Ларс и настоящая девушка», «Я, Тоня») предлагает оригинальный взгляд на известную злодейку, мечтающую о пальто из меха далматинцев. Помимо Стоун в фильме снялись Эмма Томпсон и Марк Стронг.

Прокат в Украине запланирован на 27 мая 2021.