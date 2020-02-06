Премьера трейлера: новые приключения «Миньонов»

Анастасия Лях .6 февраля, 2020 7

На фото: Кадр из анимации "Minions: The Rise of Gru"

Вышел первый полноценный трейлер мультфильма «Minions: The Rise of Gru», который в украинский прокат попадет под названием «Посіпаки: Становлення лиходія».

Как несложно догадаться из названия, новый анимационный проект студии Illumination расскажет о детстве Фелониуса Грю, главного героя франшизы «Гадкий я», который мечтает вырасти в великого суперзлодея.

В режиссерском кресле находятся Кайл Балда, снявший первых «Миньонов», и Брэд Андерсон. Украинский релиз намечен на 2 июля.