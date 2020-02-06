Премьера трейлера: новые приключения «Миньонов»

Вышел первый полноценный трейлер мультфильма «Minions: The Rise of Gru», который в украинский прокат попадет под названием «Посіпаки: Становлення лиходія».
Как несложно догадаться из названия, новый анимационный проект студии Illumination расскажет о детстве Фелониуса Грю, главного героя франшизы «Гадкий я», который мечтает вырасти в великого суперзлодея.
В режиссерском кресле находятся Кайл Балда, снявший первых «Миньонов», и Брэд Андерсон. Украинский релиз намечен на 2 июля.
Фильм огонь,
уже слили в сеть в HD качестве,
я тут ==>> bit.ly/CineMaHD
смотрел, что и вам рекомендую