Анастасия Лях .27 марта, 2021 8

Появился первый трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». В нем проводится операция по спасению Харли Квинн, которая успела спасти себя сама.

Напомним, «Миссия навылет» является сиквелом и одновременно перезагрузкой «Отряда самоубийц» 2016 года выпуска, который был поставлен Дэвидом Эйром и разгромлен критиками. Режиссером новой версии, в которой старые персонажи соединятся с новыми, выступил Джеймс Ганн, известный по «Стражам галактики».

Из прежней команды вернулись Марго Робби, Джай Кортни, Юэль Киннаман и Виола Дэвис. Среди присоединившихся к проекту новичков — Идрис Эльба, Джон Сина, Питер Капальди, Майкл Рукер, Нейтан Филлион и даже Сильвестр Сталлоне.

Релиз запланирован на 5 августа.