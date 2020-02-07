Анастасия Лях .7 февраля, 2020 4

В Сети появился первый трейлер новой версии хитового фильма ужасов «Пила», положившего старт долгоиграющей франшизе о серийном маньяке, что играет с жертвами в игры.

Главную роль в ребуте исполнил комик Крис Рок. Он же выступил одним из продюсеров и вдохновителем проекта. Перезапуск получил название «Спираль». И хочется верить, что финальный твист в нем не повторяет финальный твист «Пилы» 2004 года выпуска.

Впрочем, тут сюжет с самого начала идет по-другому . Герой Криса Рока — детектив полиции, которого грызут комплексы из-за несоответствия его скромных достижений полицейской славе отца (Сэмюэл Л. Джексон), который проработал копом всю жизнь и стал настоящей легендой. Но сыну тоже выпадает шанс стать героем. Если получится поймать серийного убийцу-психопата , играющего в изобретательные садистские игры с человеческим желанием жить.

Релиз «Спирали» намечен на 14 мая этого года.