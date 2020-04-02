Анастасия Лях .2 апреля, 2020 6

В Сети появился первый тизер южнокорейского фильма «Поезд в Пусан: Полуостров», который является сиквелом нашумевшего зомби-хоррора «Поезд в Пусан» 2016 года выпуска.

Действие «Полуострова» развернется спустя четыре года после событий оригинальной картины, то есть спустя четыре года после того, как зомби-эпидемия вылилась в тотальный хаос и апокалипсис. По сюжету несколько выживших пытаются выбраться из страны, охваченной толпами заразившихся. Им придется иметь дело не только с плотоядными живыми мертвецами, но и с военными на границе.

Сиквел снял режиссер оригинала Ён Сан Хо. Релиз намечен на 6 августа.