Анастасия Лях .19 апреля, 2021 7

На фото: Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Marvel выпустила премьерный трейлер фильма « Шан-Чи и легенда десяти колец», первого кинокомикса во вселенной MCU про супергероя-азиата .

Прошлое, которое, казалось бы, осталось позади, снова встает перед Шан-Чи , когда он оказывается втянут в мистическую организацию под названием «Десять колец»… Так звучит официальный синопсис, который, естественно, не раскрывает никаких сюжетных подробностей.

Главную роль в картине исполнил Симу Лю. Подругу главного героя сыграла Аквафина. Также в ролях заняты Мишель Йео, Фала Чен, Тони Люн, румынский боксер Флориан Мунтяну из «Крида 2» и другие.

Релиз в Украине запланирован на 2 сентября 2021.