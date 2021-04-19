Премьера трейлера: «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Анастасия Лях
.19 апреля, 2021
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На фото: Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"
Marvel выпустила премьерный трейлер фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», первого кинокомикса во вселенной MCU про супергероя-азиата.
Прошлое, которое, казалось бы, осталось позади, снова встает перед Шан-Чи, когда он оказывается втянут в мистическую организацию под названием «Десять колец»… Так звучит официальный синопсис, который, естественно, не раскрывает никаких сюжетных подробностей.
Главную роль в картине исполнил Симу Лю. Подругу главного героя сыграла Аквафина. Также в ролях заняты Мишель Йео, Фала Чен, Тони Люн, румынский боксер Флориан Мунтяну из «Крида 2» и другие.