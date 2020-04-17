В Сети появился первый трейлер криминального байопика «Фонзо», в котором Том Харди играет легендарного мафиози Аль Капоне.
Напомним, события картины разворачиваются под конец жизни знаменитого гангстера, которого по состоянию здоровья выпускают из тюрьмы, где он пробыл
В режиссерском кресле проекта находится Джош Транк, постановщик обласканной критиками «Хроники» и провалившегося ребута «Фантастической четверки». Релиз «Фонзо» состоится 12 мая на
Фильм огонь, я в HD качестве тут ==>> bit.ly/Okino4K смотрел, что и Вам рекомендую!