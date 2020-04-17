Анастасия Лях .17 апреля, 2020 5

На фото: Том Харди в образе Аль Капоне

В Сети появился первый трейлер криминального байопика «Фонзо», в котором Том Харди играет легендарного мафиози Аль Капоне.

Напомним, события картины разворачиваются под конец жизни знаменитого гангстера, которого по состоянию здоровья выпускают из тюрьмы, где он пробыл долгие-долгие годы. Теперь он лишен былого величия, болен сифилисом и постепенно теряет рассудок. В последние дни жизни Аль Капоне вспоминает свое лихое прошлое.