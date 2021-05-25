Анастасия Лях .25 мая, 2021 9

На фото: Кадр из фильма "Вечные"

Студия наконец-то выпустила первый трейлер «Вечных», производство которых сильно затянулось из-за пандемии.

Напомним, «Вечные» — экранизация марвеловского комикса, которая представит совершенно новых супергероев. Речь пойдет об эпичной схватке, которая тянется тысячелетиями с прадавних времен, между высшими бессмертными существами Вечными и их темными противниками Девиантами.

В ролях заняты Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон, Ричард Мэдден, Джемма Чан, Кумейл Нанджиани и другие. В режиссерском кресле находится постановщицы «Земли кочевников» и триумфаторша нынешнего «Оскара» Хлоя Чжао.

Украинский релиз «Вечных» запланирован на 4 ноября 2021.