Появился официальный полноценный трейлер нового марвеловского блокбастера «Вечные» от оскаровской лауреатки Хлои Чжао, постановщицы драмы «Земля кочевников».
Фильм рассказывает о внеземной расе Вечных, которые пришли семь тысяч лет назад на Землю, чтобы защищать человечество от жутких созданий Девиантов. То, что Мстителям удалось исправить злодеяние Таноса и вернуть половину исчезнувшей вселенной обратно, высвободило несметное количество энергии. И теперь Вечным придется столкнуться с последствиями и попытаться снова спасти людей от конца света.
В ролях заняты Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Джемма Чан, Кит Харингтон, Кумэйл Нанджиани, Барри Кеоган, Ма Дон Сок и другие.
Украинский прокат фильма запланирован на 4 ноября.