Анастасия Лях .19 августа, 2021 1

Появился официальный полноценный трейлер нового марвеловского блокбастера «Вечные» от оскаровской лауреатки Хлои Чжао, постановщицы драмы «Земля кочевников».

Фильм рассказывает о внеземной расе Вечных, которые пришли семь тысяч лет назад на Землю, чтобы защищать человечество от жутких созданий Девиантов. То, что Мстителям удалось исправить злодеяние Таноса и вернуть половину исчезнувшей вселенной обратно, высвободило несметное количество энергии. И теперь Вечным придется столкнуться с последствиями и попытаться снова спасти людей от конца света.

В ролях заняты Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Джемма Чан, Кит Харингтон, Кумэйл Нанджиани, Барри Кеоган, Ма Дон Сок и другие.

Украинский прокат фильма запланирован на 4 ноября.