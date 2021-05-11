Вышел первый трейлер сиквела «Венома». Напомним, продолжение получило название «Веном 2: Карнаж» (в дословном переводе «Веном: Да будет Карнаж»).
В сиквеле репортер Эдди Брок (Том Харди), к финалу первой картины нашедший общий язык и даже подружившийся со своим незваным
Напомним, оригинальный «Веном» вышел осенью 2018 года и был по большей части разгромлен критиками, несмотря на похвалу игры Тома Харди. Но оказался кассовым хитом.
В режиссерском кресле продолжения вместо Рубена Фляйшера оказался актер Энди Серкис, который уже пробовал силы в качестве постановщика на проектах «Дыши» (
Украинский релиз «Венома 2» намечен на 16 сентября 2021.