Анастасия Лях .11 мая, 2021 11

Вышел первый трейлер сиквела «Венома». Напомним, продолжение получило название «Веном 2: Карнаж» (в дословном переводе «Веном: Да будет Карнаж»).

В сиквеле репортер Эдди Брок (Том Харди), к финалу первой картины нашедший общий язык и даже подружившийся со своим незваным гостем-симбиотом Веномом, столкнется с серийным убийцей (Вуди Харрельсон), который аналогично соединился с инопланетным паразитом, и в результате симбиоза получился монстр-маньяк Карнаж (его можно было видеть в сцене после титров первого фильма).

Напомним, оригинальный «Веном» вышел осенью 2018 года и был по большей части разгромлен критиками, несмотря на похвалу игры Тома Харди. Но оказался кассовым хитом.

В режиссерском кресле продолжения вместо Рубена Фляйшера оказался актер Энди Серкис, который уже пробовал силы в качестве постановщика на проектах «Дыши» ( драма-байопик ) и «Маугли» (более серьезная и взрослая в противовес диснеевской экранизация «Книги джунглей»).

Украинский релиз «Венома 2» намечен на 16 сентября 2021.