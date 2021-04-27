Премьера трейлера: «Вестсайдская история» Спилберга
Анастасия Лях
.27 апреля, 2021
010
На фото: Кадр из фильма "Вестсайдская история" 2021
Вышел первый трейлер новой «Вестсайдской истории». Стивен Спилберг снял ремейк культового мюзикла 1961 года.
Сюжет разворачивается в 1950-х годах в Нью-Йорке, где идет кровопролитная вражда между молодыми бандами: бандой белых и бандой пуэрториканцев. Между Марией из одного лагеря и Тони из другого вспыхивает любовь. Их запретные чувства на фоне противостояния двух группировок оборачиваются трагической историей Ромео и Джульетты.
Главные роли в новой версии классического мюзикла исполнили Энсел Элгорт («На драйве», «Виноваты звезды») и дебютантка Рэйчел Зеглер.