Анастасия Лях .23 апреля, 2021 11

Вышел трейлер третьей части популярной хоррор-франшизы «Заклятье», основанной на реальной вере в паранормальные явления супружеской четы Уорренов, которые начиная с 1950-х годов гонялись за демонами по всей Новой Англии.

Одни скептики считают, что Эд и Лоррейн Уоррены были мошенниками, другие — что у них были проблемы с психикой, но так или иначе Джеймс Ван превратил их истории в очень успешную франшизу с сиквелами, спин-оффами и сиквелами спин-оффов (к слову, Лоррейн Уоррен, скончавшаяся в 2019 году, застала все экранизации за исключением предстоящей).

В фильме «Заклятие 3: По воле дьявола» Патрик Уилсон и Вера Фармига возвращаются в образах Эда и Лоррейн. На этот раз они пытаются оправдать юношу, которого судят за убийство, но тот утверждает, что не виноват и был одержим демонами.

Старт в украинском прокате запланирован на 3 июня.