Вышел трейлер третьей части популярной
Одни скептики считают, что Эд и Лоррейн Уоррены были мошенниками, другие — что у них были проблемы с психикой, но так или иначе Джеймс Ван превратил их истории в очень успешную франшизу с сиквелами,
В фильме «Заклятие 3: По воле дьявола» Патрик Уилсон и Вера Фармига возвращаются в образах Эда и Лоррейн. На этот раз они пытаются оправдать юношу, которого судят за убийство, но тот утверждает, что не виноват и был одержим демонами.
Старт в украинском прокате запланирован на 3 июня.