Анастасия Лях .19 декабря, 2019 2

На фото: Эми Адамс в фильме "Женщина в окне"

Вышел первый трейлер детективного триллера Джо Райта «Женщина в окне» с Эми Адамс в главной роли.

Напомним, это история женщины-затворницы , которая из-за своей агорафобии совсем не выходит из дома, но наблюдает за происходящим во внешнем мире из окна. И однажды становится свидетельницей преступления, что вынуждает героиню преодолеть страх.

Джо Райт («Анна Каренина», «Темные времена») делает оммаж Альфреду Хичкоку и его «Окну во двор». Помимо Адамс в картине заняты Джулианна Мур и Гари Олдман.