Вышел первый трейлер детективного триллера Джо Райта «Женщина в окне» с Эми Адамс в главной роли.
Напомним, это история женщины-затворницы, которая из-за своей агорафобии совсем не выходит из дома, но наблюдает за происходящим во внешнем мире из окна. И однажды становится свидетельницей преступления, что вынуждает героиню преодолеть страх.
Джо Райт («Анна Каренина», «Темные времена») делает оммаж Альфреду Хичкоку и его «Окну во двор». Помимо Адамс в картине заняты Джулианна Мур и Гари Олдман.
Изначально студия Fox хотела выпустить ленту в прокат в октябре 2019-го, но из-за того, что компанию купила Disney, произошли перестановки в графике релизов, и теперь премьера намечена на 15 мая 2020.