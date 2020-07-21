Из-за новой вспышки коронавируса в США студия Warner отменила несколько своих релизов, намеченных на август—сентябрь.
Вслед за «Доводом» Кристофера Нолана из графика премьер пропала третья часть хоррора «Заклятие» с Патриком Уилсоном и Верой Фармигой. Прокат должен был стартовать 11 сентября. Теперь же, как сообщает Variety, релиз перенесен аж на 4 июня 2021 года.
Третий фильм успешной хоррор-франшизы, повествующей о супружеской паре, которая специализируется на изгнании злых духов, получил название «Заклятие 3: По воле дьявола». Сюжет триквела держится в секрете.