Анастасия Лях .21 июля, 2020 11

Из-за новой вспышки коронавируса в США студия Warner отменила несколько своих релизов, намеченных на август—сентябрь.

Вслед за «Доводом» Кристофера Нолана из графика премьер пропала третья часть хоррора «Заклятие» с Патриком Уилсоном и Верой Фармигой. Прокат должен был стартовать 11 сентября. Теперь же, как сообщает Variety, релиз перенесен аж на 4 июня 2021 года.