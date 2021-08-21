Анастасия Лях .21 августа, 2021 0

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

The Hollywood Reporter пишет, что Universal уже отложила австралийский релиз фильма «Не время умирать», и то же самое может произойти и в других странах.

Новый «Бонд» должен был выйти в Австралии 30 сентября, но теперь старт в прокате намечен на 11 ноября. Причина — рост заболевших ковидом и возобновление локдауна. Есть большая вероятность того, что и на других территориях новая серия про 007 не выйдет вовремя. Пандемия, и в частности дельта-штамм , бушует и в Америке, и в Европе.

Напомним, «Не время умирать» — последний фильм бондианы с участием Дэниэла Крэйга. Снял его Кэри Фукунага. Изначально премьера ожидалась еще весной 2020 года.