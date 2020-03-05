Анастасия Лях .5 марта, 2020 2

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

Печальные известия. Фильм «Не время умирать», который должен был выйти на экраны уже через месяц, не выйдет в назначенную дату, а попадет в кинотеатры аж осенью, сообщает Deadline.

Старт в мировом прокате 25-го фильма бондианы был намечен на 9 апреля. Однако на днях студия MGM приняла решение в очередной раз перенести релиз (напомним, прокат картины уже откладывался неоднократно по разным причинам, в частности, из-за увольнения Дэнни Бойла с поста сценариста и режиссера на этапе препродакшена и поисков нового постановщика, которым в итоге стал Кэри Фукунага).

Новая дата выхода — 25 ноября. Причина переноса не называется, но очевидно, что связана она с эпидемией коронавируса, из-за которой многие страны позакрывали кинотеатры, в особенности Китай и Южная Корея, которые являют собой жирнейший куш привлекательного азиатского кинорынка.