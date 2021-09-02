Таня Гончаренко .2 сентября, 2021 4

На фото: Том Круз

Изменения в датах премьер потерпели также ленты «Топ Ган: Мэверик» и «Чудаки навсегда». - сообщает Deadline.

Paramount решили изменить даты выхода сразу трех проектов из-за распространения в мире дельта-штамма Covid-19.

«Миссия невыполнима 7» переносили уже несколько раз. На этот раз сроки сдвинулись на 4 месяца - с 27 мая 2022-го на 30 сентября 2022 года.

«Топ Ган: Мэверик» отложен на целых пол года - с ноября 2021 года на май 2022.

"Чудаки навсегда" вместо 22 октября 2021-го выйдут 4 февраля 2022 года.

Киностудия ожидает, что в 2022 году ситуация с пандемией и работой кинотеатров стабилизируется.