Таня Гончаренко .4 января, 2022 14

Премьера кинокомикса студий Marvel и Sony под названием "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли, должна была состояться 28 января 2022 года. Но, в связи с активным распространением нового штамма коронавируса "Омикрон", её пришлось перенести, - пишет Variety.

На данный момент релиз запланирован на 1 апреля 2022 года. Стоит отметить, что изначально, мир должен был увидеть картину ещё в июле 2020 года.

"Морбиус" - это история доктора Майкла Морбиуса, который пытается разыскать лекарство от своей врожденной болезни крови. В ходе очередного эксперимента, доктор мутирует и становится могущественным вампиром.

Режиссером выступил Даниэль Эспиноса.