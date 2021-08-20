Анастасия Лях .20 августа, 2021 7

На фото: Кадр из фильма "Веном 2: Да будет Карнаж"

Недавно студия Sony перенесла релиз второго «Венома» с 24 сентября на 15 октября. Теперь The Hollywood Reporter пишет, что премьера, скорее всего, опять будет отложена до лучших времен.

Издание ссылается на информацию от инсайдеров, которые утверждают, что студийные боссы обеспокоены риском кассового провала из-за растущей паники среди населения и растущего количества заболевших дельта-штаммом . Однако официально пока никаких заявлений не было, и релиз по-прежнему намечен на середину осени.

Напомним, сиквел называется «Веном 2: Карнаж». Карнаж — это антагонист в исполнении Вуди Харрельсона, серийный убийца, которому будет противостоять журналист Эдди Брок (Том Харди). Режиссером продолжения выступил Энди Серкис.