sonyazhytkova .30 мая, 2025 10

Netflix представив захоплюючий трейлер своєї довгоочікуваної екранізації бестселера Річарда Османа "Клуб вбивств по четвергах" — і це щось середнє між "Ножі наголо", "Червоним" і "Готелем 'Меріголд'".

Історія переносить нас у розкішний будинок для літніх людей Coopers Chase, де четверо харизматичних пенсіонерів — колишня шпигунка Елізабет (Гелен Міррен), психіатр на пенсії Ібрагім (Бен Кінгслі), ексактивіст профспілки Рон (Пірс Броснан) та медсестра Джойс (Селія Імрі) — об’єднуються, аби розплутати вбивство забудовника.

У тизері пенсіонери розслідують давню справу 1973 року, що маскується під зібраний пазл — і це лише розминка. Справжній детектив починається, коли в їхньому спокійному районі стається нове загадкове вбивство. Радість від можливості зануритися в розслідування межує з легким жахом — адже ця справа зовсім не схожа на попередні головоломки.

Попереду — темні силуети, підозрілі фігури, командна символіка та легендарна автопогоня, повільніша за ранкову прогулянку. Усе це зняв Кріс Коламбус (Гаррі Поттер) — режисер, який добре знає, як поєднати таємницю, гумор і харизму. Над сценарієм працювали Кеті Бренд і Сюзанн Гіткот, а крім головної четвірки, до акторського складу приєдналися Даніел Мейс і Наомі Еккі.

Прем’єра "Клубу вбивств по четвергах" на Netflix — 28 серпня. І хоча кімната для пазлів вже зайнята, на місце злочину ще є вільний квиток.

Джерело: Gamesradar