sonyazhytkova .23 февраля, 2025 0

Супергеройський фільм із Томом Голландом в головній ролі затримається на тиждень. "Людина-павук 4", що мав з’явитися в кінотеатрах 24 липня 2026 року, тепер вийде 31 липня.

Перенесення дати виходу — стратегічне рішення Sony та Marvel. Воно дозволяє фільму уникнути жорсткої конкуренції в літньому бокс-офісі. Раніше "Людина-павук 4" опинився би надто близько до прем’єри нового епіка Крістофера Нолана "Одіссея", яка запланована на 17 липня. Додатковий проміжок у два тижні дає супергеройському блокбастеру більше простору для залучення глядачів та розширює можливості щодо показів у форматі IMAX, оскільки "Одіссея" також претендує на ці екрани.

Попередній фільм із серії, "Людина-павук: Додому шляху нема", зібрав 1,92 мільярда доларів по всьому світу, ставши не лише найкасовішим у франшизі, а й одним із найуспішніших фільмів Marvel після "Месників: Завершення". Дві попередні сольні картини з Томом Голландом також подолали мільярдний рубіж у світовому прокаті.

Враховуючи стабільну популярність франшизи, перенесення прем’єри навряд чи завадить її комерційному успіху. Ба більше, всесвіт Marvel продовжить тримати увагу глядачів у напрузі — вже за два місяці після виходу "Людини-павука 4" кіноекрани заполонить грандіозна прем’єра "Месників: Судний день". Тож нова глава пригод Пітера Паркера матиме всі шанси стати ще одним хітом супергеройського жанру.

Джерело: Мovieweb