sonyazhytkova .10 апреля, 2024 6

Згідно з новим прес-релізом, "Милі ошуканки: Літня школа" вийде в ефір у четвер, 9 травня.

Аналогічно минулому сезону "Первородний гріх", нові епізоди серіалу будуть доступні на платформі преміум-кабельного сервісу Max. Прем'єрний вечір подарує глядачам перегляд перших двох серій, а решта сезону буде випускатися щотижня по одному епізоду. Фінал сезону заплановано на 20 червня.

За офіційним синопсисом другої частини містичного телесеріалу, після трагічних подій першого сезону "Милі ошуканки: Первородний гріх", герої стикаються з новими випробуваннями. Літня школа, на перший погляд, має подати їм справжній урок життя, проте поява загадкового злочинця, який, можливо, має відношення до минулого, перетворює це літо на битву за виживання. Герої змушені протистояти новій загрозі та вирішувати таємниці, що загрожують їхньому майбутньому, випробувуючи свою відвагу та вірність.

Це повідомлення надійшло через два роки після закінчення першого сезону, вказуючи на очікування фанатів. Спін-офф Freeform, "Первородний гріх", розгортається в новому місті Пенсильванії, подалі від містичного Розвуду, і привертає увагу своєю макабричною атмосферою. Хоча новий серіал заповнений кривавими сценами та внутрішніми конфліктами, він здебільшого передає більш реалістичну картину життя, що зацікавило глядачів.

Джерело: Collider