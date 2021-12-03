Таня Гончаренко .3 декабря, 2021 7

Новый мини-сериал "Турист" со звездой "50 оттенков серого" Джейми Дорнаном обзавелся первым официальным трейлером.

Сюжет разворачивается вокруг британца, который отправился в автомобильное путешествие по Австралии. В какой-то момент герой попадает в аварию, в его машину врезался грузовик, и чудом остается жив, но теряет память. Теперь, ему предстоит выяснить обстоятельства своей прошлой жизни и произошедшей аварии.

Премьера мини-сериала стоится на BBC и HBO Max в 2022 году.

В проекте также снимались Даниэль МакДональд и Дэймон Хэрриман.