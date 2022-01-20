Таня Гончаренко .20 января, 2022 5

Трейлер нового сезона фэнтезийного сериала "Чужестранка" опубликован на Ютуб-канале телеканала Starz.

Сериал основан на серии популярных романов писательницы Дианы Гэблдон и рассказывает о медсестре Клэр, которая переносится из времен Второй мировой войны в Шотландию XVIII века.

Новый сезон - это адаптация шестой книги Дианы Гэблдон под названием "Дыхание снега и пепла". Сюжет сосредоточится на жизни Клэр и Джейми в Северной Каролине. Они попытаются защитить свой дом от надвигающейся Войны за независимость США. Джейми предстоит решить, на чьей он стороне — британской армии или революционеров.

К своим персонажам в шестом сезоне вернутся Катрина Балф, Сэм Хьюэн, Сезар Домбой, Софи Скелтон и др. Премьера состоится 6 марта 2022 года.