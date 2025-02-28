sonyazhytkova .28 февраля, 2025 9

Сім'я актриси вирішила не проводити розтин тіла з релігійних міркувань.

Згідно з даними Нью-Йоркського бюро медичної експертизи, виключено варіант кримінального приступу або нещасного випадку, тож рішення сім'ї не було оскаржене. Поліція відреагувала на виклик близько 8 ранку в одному з елітних житлових комплексів Мангеттена, де 39-річну Мішель знайшли непритямною. Лікарі констатували її смерть на місці.

За повідомленням АВC News, Мішель недавно перенесла трансплантацію печінки, та могла страждати від ускладнень. Сім'я випустила коротку заяву: "З великим скорбом підтверджуємо, що Мішель Трахтенберг померла. Ми просимо приватності у цей складний час".

Актриса почала свою кар'єру з дитячих ролей, а справжню славу здобула поприкінці 90-х та перетворилася в улюбленицю глядачів. Попри успіх, її життявий шлях залишає багато запитань без відповідей...

Джерело: Deadline

