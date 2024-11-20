sonyazhytkova .20 ноября, 2024 5

Популярний австралійський історичний серіал повертається з новими захоплюючими сюжетами. Томас Броді-Сангстер, Девід Т’юліс та Майя Мітчелл знову в головних ролях, а компанію їм складатимуть нові персонажі в захоплюючих камео.

Зйомки другого сезону "Спритний шахрай" стартують у 2025 році в Сіднеї, де дія продовжиться з того моменту, де завершився перший сезон. Глядачі знову поринуть у світ хитрих крадіжок, гострого гумору, небезпечних медичних операцій та несподіваних романтичних перипетій.

Сюжет серіалу, що є неформальним продовженням класичного твору "Олівер Твіст" Чарльза Діккенса, зосереджений на дорослому житті Джака Докінза (Томас Броді-Сангстер), який, ставши хірургом, змушений балансувати між новим життям та темними зв’язками з кримінальним світом. З ним на екрані знову з’являться Фагін у виконанні Девіда Т’юліса та Леді Белл, яку грає Майя Мітчелл, що прагне стати першою жінкою-хірургом.

Але коли темне минуле повертається, Докінс опиняється перед вибором, який може коштувати йому всього. Що чекає на нього в колонії, де кожен крок — це боротьба за виживання? І чи зможе він зберегти своє серце, не втративши душу?

Джерело: Deadline