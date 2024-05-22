sonyazhytkova .22 мая, 2024 14

Створена Legendary Entertainment французько-японська адаптація манги від Куок Данг Трана стала справжнім хітом, тому Apple знову вирішила придбати права на показ, що є рідкісним кроком у телевізійній індустрії.

Головні ролі в серіалі виконують Флер Жеффріє ("Das Boot") як Камілль Лежер та Томохіса Ямашита ("The Head") як Іссей Томіне.

Сюжет обертається навколо дівчини, яка повинна опанувати мистецтво розпізнавання вин, щоб отримати спадщину свого батька. У другому сезоні Камілль та Іссей знову стикаються з непростим завданням — розкрити таємницю походження найпрекраснішого вина у світі, яку навіть Олександр Лежер не зміг розгадати.

Минулого року стало відомо, що Apple виграла боротьбу за права на це міжнародне телешоу, обійшовши численних конкурентів. Бюджет першого сезону становив близько $30 мільйонів, причому більшу частину фінансування надали France Télévisions та Hulu Japan, а головним інвестором виступила компанія Legendary. Apple отримала всі світові права, за винятком Японії.

У інтерв'ю для Deadline Куок Данг Тран підкреслив, що глядачі "приходять за вином, але залишаються через персонажів". Режисером другого сезону стане Оде Рускін, тоді як перший був створений Траном і спродюсований Клаусом Циммерманом. З нетерпінням чекаємо продовження цієї захопливої історії на Apple TV+!

Джерело: Deadline