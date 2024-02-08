sonyazhytkova .8 февраля, 2024 1

Після успішного старту першого сезону, з'явилася офіційна заява про продовження та адаптацію другої книги, "Море Монстрів".

Другий сезон "Персі Джексон та Олімпійці" отримає продовження на платформі Disney+. Новина стала частиною звіту за перший квартал 2024 року компанії, повідомив про це головний виконавчий директор Disney Боб Айгер (за даними Deadline). У новій частині глядачі побачать адаптацію другої книги відомої серії Ріка Ріордана, "Море Монстрів".

"Я не можу дочекатися, щоб представити наступний сезон Персі Джексона на Disney+!", - заявив Ріордан. "Піднімайте якорі. Підняти головний вітрило. Всі на палубу, напівбоги. Ми вирушаємо до Моря Монстрів!".

Головні актори - Вокер Скобелл, Леа Сава Джеффріс та Ар'ян Сімхадрі - повернуться для другого сезону "Персі Джексон та Олімпійці", який також створили Рік Ріордан та Джонатан Штайнберг спеціально для Disney+.

"Завдяки своїй магії, неймовірним подіями та відвертими почуттям, 'Персі Джексон та Олімпійці' завоював серця глядачів усіх вікових категорій по всьому світу", - відзначив президент Disney Branded Television, Айо Девіс. "Ми захоплені початком нового квесту та другого сезону разом із Ріком Ріорданом, нашими чудовими партнерами з 20th Television та винятковим складом акторів, які надають цій історії життєву силу".

Джерело: Мovieweb