Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Disney решила перенести премьеру фильма «King’s man: Начало» на следующий год.
Напомним, «King’s man: Начало» — предыстория комедийно-шпионской франшизы «Kingsman», которая рассказывает о том, как именно появилось секретное международное шпионское агентство «Kingsman». Действие приквела разворачивается во время Первой мировой войны.
Роли в проекте исполнили Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Рис Эванс, Джемма Артертон, Мэттью Гуд и другие. Режиссером выступил все тот же Мэттью Вон, снявший первые два фильма.
Приквел должен был выйти на экраны 18 сентября 2020 года, однако теперь (видимо, из-за пандемии коронавируса) попадет в кинотеатры 26 февраля 2021.