Анастасия Лях .28 августа, 2020 10

На фото: Кадр из фильма "King’s man: Начало"

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Disney решила перенести премьеру фильма «King’s man: Начало» на следующий год.

Напомним, «King’s man: Начало» — предыстория комедийно-шпионской франшизы «Kingsman», которая рассказывает о том, как именно появилось секретное международное шпионское агентство «Kingsman». Действие приквела разворачивается во время Первой мировой войны.

Роли в проекте исполнили Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Рис Эванс, Джемма Артертон, Мэттью Гуд и другие. Режиссером выступил все тот же Мэттью Вон, снявший первые два фильма.