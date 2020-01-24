Анастасия Лях .24 января, 2020 11

Стало известно, кто станет главным героем предстоящего романа Сьюзен Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях», который является предысторией «Голодных игр» и появится на книжных прилавках уже в этом году.

Как сообщает Entertainment Weekly, приквел расскажет о детстве и юности Кориолана Сноу, который вырастет и превратится в президента Сноу, деспотичного правителя Панема, центрального антагониста трилогии «Голодные игры» и противника Катнисс Эвердин. Но поначалу он будет просто безобидным подростком из богатой семьи, ищущим цель в жизни.