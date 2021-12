Таня Гончаренко .17 декабря, 2021 8

Кинопортал IMDb на основе своих рейтингов выделил 10 самых ожидаемых сериалов. Ролик с вошедшими в десятку шоу опубликован на IMDb.

Большую часть позиций занимают проекты Marvel, но все же, лидирующую позицию занимает приквел "Игры Престолов" - "Дом дракона".

1. "Дом дракона" – приквел "Игры престолов" о войне дома Таргариен для НВО Мах.

2. "Властелин колец" для Amazon Prime Video;

3. "Пэм и Томми"о секс-скандале в семье Памелы Андерсон и Томми Ли с Лили Джеймс и Себастьяном Стэном для Hulu;

4. "Песочный человек" по комиксам Нила Геймана для Netflix;

5. "Одни из нас" по игре The Last Of Us с Педро Паскалем и Беллой Рамзи для НВО Мах;

6. "Оби-Ван Кеноби" по вселенной "Звездных войн" с Юэном Макгрегором для Disney+;

7. "Женщина-Халк" с Татьяной Маслани для Disney+;

8. "Мисс Марвел" – первая супергероиня-мусульманка во вселенной Marvel для Disney+;

9. "Миротворец" с Джоном Синой для HBO Max;

10. "Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком для Disney+;