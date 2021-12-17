Кинопортал IMDb на основе своих рейтингов выделил 10 самых ожидаемых сериалов. Ролик с вошедшими в десятку шоу опубликован на IMDb.Большую часть позиций занимают проекты Marvel, но все же, лидирующую позицию занимает приквел "Игры Престолов" - "Дом дракона".
1. "Дом дракона" – приквел "Игры престолов" о войне дома Таргариен для НВО Мах.
2. "Властелин колец" для Amazon Prime Video;
3. "Пэм и Томми"о секс-скандале в семье Памелы Андерсон и Томми Ли с Лили Джеймс и Себастьяном Стэном для Hulu;
4. "Песочный человек" по комиксам Нила Геймана для Netflix;
5. "Одни из нас" по игре The Last Of Us с Педро Паскалем и Беллой Рамзи для НВО Мах;
6. "Оби-Ван Кеноби" по вселенной "Звездных войн" с Юэном Макгрегором для Disney+;
7. "Женщина-Халк" с Татьяной Маслани для Disney+;
8. "Мисс Марвел" – первая супергероиня-мусульманка во вселенной Marvel для Disney+;
9. "Миротворец" с Джоном Синой для HBO Max;
10. "Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком для Disney+;