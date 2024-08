sonyazhytkova .9 августа, 2024 8

HBO активно поповнює акторський склад для свого нового проєкту, заснованого на новелі Джорджа Р. Р. Мартіна про Дункана та Егга. Цей захоплюючий приквел, буде включати шість серій і обіцяє принести ще більше захоплюючих подій.

У майбутньому проєкті з'являться кілька нових акторів: Едвард Ешлі ("Masters of the Air"), Генрі Аштон ("A Good Girl’s Guide to Murder", "My Lady Jane"), Юсеф Керкур ("House of Gucci"), Даніел Монкс ("Kaos"), Шон Томас ("How To Have Sex"), Том Вон-Лоулор ("Avengers: Infinity War") і Денні Вебб ("The Regime", "The Dig").



Ці зірки приєднаються до вже оголошених акторів: Пітера Клаффі у ролі Дунка, Декстера Сол Анселла як Егга, Фінна Беннетта у ролі Аерійона Таргарієна, Берті Карвелла як Баелора Таргарієна, Тандзин Кроуфорд як Танзелла, Даніела Інгса у ролі Сера Лайонела Баратеона та Сема Спруелла як Маекар Таргарієн.

Ешлі зобразить Сера Стеффона Фоссовея, Аштона – Дейрона Таргарієна (відмінного від Дейрона з "House of the Dragon"). Керкур перевтілиться у Стилі Пейта, Монкс виконуватиме роль Сера Манфреда Дондаріона, Томас буде Реймоном Фоссовеєм, Вон-Лоулор зобразить Пламмера, а Вебб втілить образ Сера Арлана з Пеннітрі.

Події приквела відбуваються століття до подій "Гри престолів", коли двоє малоймовірних героїв мандрують Вестеросом: юний, наївний, але відважний лицар Сер Дункан Високий та його кумедний зброєносець, Егг. У період, коли династія Таргарієнів ще тримає Залізний трон і пам’ять про останнього дракона все ще жива, ці друзі зустрінуться з великими долями, могутніми ворогами та небезпечними пригодами.

