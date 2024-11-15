sonyazhytkova .15 ноября, 2024 6

Представлено трейлер німецького трилера "Календарний убивця" (оригінальна назва — Sebastian Fitzeks Der Heimweg), який ґрунтується на бестселерному романі Себастіана Фітцека "Проведи мене додому". Прем’єра фільму відбудеться 16 січня 2025 року.

Роман, на основі якого створено фільм, утримував першість у німецьких книжкових чартах протягом 11 тижнів. У головних ролях зіграли Луїза Гейєр, Сабін Тамбреа та Фрідріх Мюкке, а також Райнер Бок, Андреас Дьолер, Ромі Міснер, Шаді Ек , Дененеш Зуде, Ізабель Тіраух і Крістін Заков.

Сюжет фокусується на Джулсі (Сабін Тамбреа), операторі гарячої лінії, який допомагає жінкам безпечно дістатися додому. Одного вечора він отримує дзвінок від Клари (Луїза Гейєр), молодої матері, яка стверджує, що цього вечора вона стане жертвою відомого серійного вбивці. Перед нею постає страшний вибір: або вбити свого чоловіка (Мюкке), або сама стати жертвою. Клара намагається втекти, а Джулс стає її єдиною надією на порятунок у цій смертельній грі.

Режисером фільму став Адольфо Й. Колмерер ("Oderbruch"), а сценарій написала Сюзанна Шнайдер ("Bella Block"). Цей напружений психологічний трилер обіцяє тримати глядачів у напрузі до останньої хвилини.

Джерело: Deadline