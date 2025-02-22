sonyazhytkova .22 февраля, 2025 10

Стрімінговий сервіс вирішив не продовжувати канадську комедію "Липучка", що була натхнена реальними подіями. Це рішення стало відомо через два місяці після того, як 6 грудня відбулася прем’єра шестисерійного проєкту.

Головні ролі в серіалі виконали Марго Мартіндейл, Кріс Діамантопулос і Гійом Сір, а також запрошена зірка Джеймі Лі Кертіс. Хоча серіал отримав позитивні відгуки критиків (80% на Rotten Tomatoes), він не зміг привернути достатньо уваги глядачів, повторивши долю іншого комедійного проєкту Prime Video — "Прадіпи з Піттсбурга".

Комедії зазвичай мають більше труднощів з досягненням популярності порівняно з драмами, що частково пояснює зменшення кількості півгодинних серіалів на стрімінгах і вищу ймовірність їх скасування після першого сезону.

"Липучка" був натхненний реальним пограбуванням 2012 року, коли з національних запасів Квебеку вкрали кленовий сироп на суму понад 18 мільйонів доларів. У серіалі Рут Лендрі (Марго Мартіндейл), вперта фермерка, готова йти на злочин, щоб врятувати своє господарство від загрози з боку бюрократії, об'єднується з бостонським мафіозі (Кріс Діамантопулос) та спокійним охоронцем з Квебеку (Гійом Сір), аби здійснити ризиковане багатомільйонне пограбування.

Хоча серіал обіцяв незабутні пригоди, йому не вдалося знайти своє місце серед великої кількості нових комедійних проєктів.

Джерело: Deadline