sonyazhytkova .11 марта, 2025 12

На фото: Сара Кетрін Хук і Зак Бьорджес

Після свого дебютного та водночас фінального сезону шоу більше не продовжать.

Серіал став сучасною адаптацією культового фільму 1999 року, заснованого на романі "Les Liaisons Dangereuses" Шодерло де Лакло. Дія розгорталася в елітному коледжі Вашингтона, де амбітні зведені брат і сестра були готові на будь-які інтриги, аби зберегти свій статус. Їхні маніпуляції сягали найвищих політичних кіл, включаючи спокушання доньки віце-президента США.

Головні ролі втілили Сара Кетрін Хук, Зак Бьорджес і Майра Моллой, а також у серіалі з’явилися Хобі Кларк, Брук Лена Джонсон, Сара Сільва, Шон Патрік Томас і Джон Харлан Кім.

Джерело: Deadline