Після свого дебютного та водночас фінального сезону шоу більше не продовжать.
Серіал став сучасною адаптацією культового фільму 1999 року, заснованого на романі "Les Liaisons Dangereuses" Шодерло де Лакло. Дія розгорталася в елітному коледжі Вашингтона, де амбітні зведені брат і сестра були готові на будь-які інтриги, аби зберегти свій статус. Їхні маніпуляції сягали найвищих політичних кіл, включаючи спокушання доньки віце-президента США.
Головні ролі втілили Сара Кетрін Хук, Зак Бьорджес і Майра Моллой, а також у серіалі з’явилися Хобі Кларк, Брук Лена Джонсон, Сара Сільва, Шон Патрік Томас і Джон Харлан Кім.
Джерело: Deadline