Актор бойовиків долучається до зйомок стрічки від Amazon MGM Studios, де сценарій належить Сильвестру Сталлоне, а режисерське керівництво виконує Девід Айєр. Вже сама спільна робота цих талановитих артистів обіцяє екшн та напружені емоції на високому кінематографічному рівні.

У цьому проєкті Джейсон Стетем і Сильвестр Сталлоне співпрацюють поза межами вже відомої франшизи "The Expendables". Amazon MGM Studios тепер володіє театральними правами на стрічку "Levon’s Trade". Сценарій написаний Сталлоне, а головну роль виконує Стетем. За даними Deadline, стрімінгові права на майбутній фільм вже належать Prime Videо.

Режисер фільму "The Beekeeper" також долучається до цього творчого тріо. Девід Айєр, визнаний своїм внеском у роботу над Suicide Squad (2016) у всесвіті DCEU, а також за авторство сценаріїв до фільмів "The Fast and the Furious" і "Training Day", а також стрічки з Коліном Фаррелом "S.W.A.T." (2003).

Сценарій Сталлоне базується на першому романі "Levon's Trade: A Vigilante Justice Thriller" з серії книг Чака Діксона "Levon Cade". Діксон - всесвітньо відомий сценарист коміксів, чиї роботи з'являються як у DC, так і у Marvel Comics.

Джерепло: Мovieweb