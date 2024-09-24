sonyazhytkova .24 сентября, 2024 3

Приготуйтеся до захоплюючого дійства, адже другий трейлер довгоочікуваного продовження "Гладіатор II" від Рідлі Скотта обіцяє незабутні враження.

У новому епічному ролику "Гладіатора II" Люціус, якого грає Пол Мескал, укладає напружений альянс з Макрінусом (Дензел Вашингтон), що маніпулює гнівом Люціуса для своїх політичних цілей.

Фільм має вражаючий акторський склад, до якого входять Педро Паскаль, Джозеф Квінн і Конні Нілсен, яка повертається до своєї ролі з оригіналу. Перший трейлер, що вийшов на початку липня, став одним із найбільш успішних релізів Paramount Pictures, набравши понад 180 мільйонів переглядів за лише 48 годин, випередивши навіть "Топ Ган: Маверік".

"Гладіатор II" вийде на екрани 22 листопада, через 24 роки після виходу оригіналу з Расселом Кроу в ролі генерала, який мститься за свої образи. Сюжет продовжить історію дорослого Люціуса (вперше зіграного Спенсером Тритом Кларком), племінника імператора Коммода (Хоакін Фенікс) та сина Люцили (Конні Нілсен), який не зупиниться ні перед чим, аби знищити Римську армію.

Сценарій написав Девід Скарпа, співпрацюючи з Пітером Крейгом. Цей сиквел обіцяє потужну драму та епічні битви, що залишать глядачів у захваті.

Джерело: Deadline