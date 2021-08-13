Таня Гончаренко .13 августа, 2021 13

Супруги Райан Рейнольдс и Блейк Лавли давно прослыли самой юморной парой Голливуда. Влюбленные постоянно подкалывают друг-друга выкладывая смешные и нелепые фото с такими же подписями.

При этом, пара тепло и с нежностью говорит о своих отношениях и всегда поддерживают друг-друга во всех начинаниях и проектах. Так вчера и поступила Блейк. Актриса опубликовала в сториз на своей Instagram-странице фото в бикини и призвала всех своих подписчиков (которых почти 30 млн) смотреть новую картину с Райаном.

"Посмотрите в эти выходные "Главного героя", или вы пожалеете" - написала Лавли и добавила на свой снимок фото Рэйнольдса с восхищенным выражением лица.



Ранее, Райан рассыпался в благодарностях Блэйк за огромную поддержу во всех его проектах и признался, что большинство сценариев для многих его успешных голливудских картин на самом деле написала Лайвли.



Пока, на ироничное фото жены Райан никак не отреагировал, но судя по традициям их семьи, ответ не заставит себя ждать.