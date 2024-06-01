sonyazhytkova .1 июня, 2024 0

Шоуранери науково-фантастичної драми, Девід Беніофф, Д.Б. Вайсс та Александер Ву, підтвердили, що стрімінговий гігант продовжить серіал на додаткові сезони, щоб зробити незабутній фінал.

Під час минуломісячної презентації Netflix анонсував випуск "нових епізодів", що спричинило спекуляції щодо кількості частини. Беніофф, Вайсс і Ву пояснили, що мова йде про два нові сезони, що відповідає трилогії Цисіня Лю, на основі якої було створено серіал. Це оголошення відбулося на панелі "3 Body Problem" в Академії Телебачення на Netflix FYSEE.

"Ми включили багато улюблених елементів з [романів] у Перший сезон, але більшість причин, чому ми взялися за цей проєкт, знаходиться у Другому сезоні", - зазначив Вайсс під час панелі. "Ми завжди хотіли дійти до останньої сторінки третьої книги, і для нас неймовірно захопливо, що ми зможемо це зробити".

Серіал "3 Body Problem" розповідає про перший контакт людства з інопланетною цивілізацією. Історія слідкує за молодою жінкою, чий фатальний вибір у Китаї 1960-х років відгукується крізь простір і час до сьогодення. Коли закони природи починають загадково руйнуватися на очах, група блискучих вчених та безстрашний детектив об'єднуються, щоб протистояти найбільшій загрозі в історії людства.

Джерело: Deadline