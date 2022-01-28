Анастасия Лях .28 января, 2022 1

Премьеру полнометражного сиквела снова перенесли. Фильм под названием «Аббатство Даунтон: Новая эра» выйдет на экраны в конце весны.

Изначально релиз планировался на Рождество, то есть в конце декабря 2021. Однако был отложен до марта 2022. Теперь же, пишет Deadline, британская премьера картины состоится 29 апреля, а американская — 20 мая. Как обстоят дела с украинским прокатом, пока неясно.

Напомним, первое полнометражное «Аббатство Даунтон» вышло под конец 2019 году и удостоилось очень теплых рецензий. На большой экран перекочевали практически все звезды оригинального сериала.