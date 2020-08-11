Анастасия Лях .11 августа, 2020 2

Студия Disney определилась с постановщиком, которому доверит съемки третьего фильма кибер-франшизы «Трон».

Как сообщает Deadline, в режиссерское кресло сядет Гарт Дэвис, известный по красивой душещипательной драме-байопику о поисках мамы и дома «Лев» (к слову, во втором «Троне» главный герой искал отца).

Напомним, франшиза стартовала в далеком 1982 году. В оригинальном фильме Джефф Бриджес сыграл программиста, который попадает и застревает в компьютерном мире. В сиквеле 2010 года, поставленном Джозефом Косински, на поиски пропавшего отца отправляется сын в исполнении Гаррета Хедлунда.

Что касается триквела, ранее сообщалось, что в одной из центральных ролей предстанет Джаред Лето, но никакие подробности пока не раскрываются.