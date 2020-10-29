Анастасия Лях .29 октября, 2020 9

Теперь и вовсе неизвестно, вернется ли Алисия Викандер к роли искательницы древностей Лары Крофт из приключенческой серии видеоигр «Tomb Raider».

Как сообщает Deadline, в настоящее время студия MGM изъяла «Лару Крофт 2» из графика релизов. Съемки сиквела, премьера которого намечалась на 19 марта 2021, были запланированы на текущий год, но грянула пандемия. Тот факт, что проект исчез из графика, означает, что-либо производство отложено на неопределенный срок, либо студия и вовсе больше не заинтересована в продолжении франшизы.

Напомним, первый фильм, в котором Викандер предстала в образе Лары Крофт, вышел на экраны в 2018 году. Лента получила средние оценки критиков, но окупилась в прокате, собрав 275 миллионов долларов при бюджете в 94 миллиона.