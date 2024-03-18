sonyazhytkova .18 марта, 2024 0

"Dune 2" вже заробила 494 мільйони доларів по всьому світу, ставши найприбутковішим фільмом 2024 року, обійшовши свого попередника в США та Канаді.



Перша частина "Дюни" зібрала $110 мільйонів в США та Канаді, а загалом – близько $435 мільйонів у всьому світі. Продовження, як показує статистика, здобуло особливий успіх у Китаї, де зібрало 36 мільйонів, а також у Великій Британії (32,8 мільйони), Німеччині (25 мільйонів), Франції (24,9 мільйони) та Австралії (15,6 мільйонів). Покази в IMAX також відіграли важливу роль в успіху "Dune 2", де стрічка зібрала понад $100 мільйонів, ставши сьомим найшвидшим фільмом, який досяг такого результату. Цей касовий успіх не залишає кінопродюсерів байдужими щодо можливого третього сиквелу, так званого "Дюна Месія". Про це заявив відомий режисер Дені Вільнев ще минулого року. Він сказав:

"[Дюна Месія] зараз пишеться, сценарій майже готовий, але ще не 'закінчений', треба ще трохи часу. Я не знаю точно, коли я повернуся на Арракіс - але моя мрія була б повернутися в останній раз на цю планету, яку я люблю".

Джерело: Мovieweb