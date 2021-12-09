Таня Гончаренко .9 декабря, 2021 3

Джон Ландау - продюсер "Аватар 2" поделился деталями сюжета долгожданного продолжения самого кассового кинопроекта в истории. - сообщается в Games Radar

Вторая часть, которая выйдет более чем через 10 лет после премьеры первого "Аватара" расскажет о том, как Салли и Нейтири создают собственную семью и заводят детей. Их жизнь кардинально меняется, когда компания по добыче полезных ископаемых RDA возвращается на Пандору и вынуждает их бежать.

Ландау поделился некоторыми подробностями предстоящей истории "И когда они доберутся до рифа, там будет клан, который мы называем Меткайина. Семья Салли больше не находится в той среде, которую они знают, в тропическом лесу. Они становятся рыбой, вытащенной из воды, как в культурном, так и просто в экологическом плане".

Также продюсер отметил, что сиквел будет выходить за рамки одного жанра: "На самом деле нет более универсальной темы, чем семья. В центре каждого из наших сиквелов находится семья Салли. Через что проходят родители, чтобы защитить свою семью?"

Напомним, что мир сможет увидеть вторую часть "Аватара" через год - в декабре 2022.