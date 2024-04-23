sonyazhytkova .23 апреля, 2024 6

За словами, Тобі Ашера, який також є шоураннером серіалу про Наклза, третя частина "Їжака Соніка" - це "найцікавіший проєкт в історії франшизи".



У розмові з GamesRadar+, Ашер наголосив: "Фільм вийде грандіозним, веселим та захоплюючим, і безумовно віддаватиме дань 'Sonic Adventure 2' та іншим іграм, ящо любить основний Sonic Team".

Гра "Sonic Adventure 2", випущена на Sega Dreamcast у 2001 році, стала улюбленою серед шанувальників та вперше представила широкій аудиторії Шедоу. Після цього цей персонаж, раніше відомий як Найкраща Життєва Форма, набував лише більшої популярності. За останніми повідомленнями, роль Шедоу у фільмі "Їжак Сонік 3" виконає Кіану Рівз.

Здається, "Їжак Сонік 3" позичить не лише музичні композиції з "Sonic Adventure 2", але й інші елементи. Наприклад, логотип фільму має відтінок гри, і вже підтверджено, що у третьому фільмі про Соніка буде звучати пісня "Live and Learn" від Crush 40.

Майбутній анімований серіал "Наклз" вийде на Paramount Plus 26 квітня у США та 27 квітня у Великобританії.

Джерело: Gamesradar