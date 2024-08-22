sonyazhytkova .22 августа, 2024 4

Закриття шести сезонів "Корони" на Netflix минулого року не стало кінцем для численних чуток про можливі продовження історії королівської родини.

Енді Гарріс, виконавчий продюсер серіалу зазначив, що його компанія Left Bank Pictures мала "щасливий шанс" працювати над "Короною", уклавши угоду на початку існування Netflix, що дозволило зберегти права на шоу.

"Ця угода зараз здається нам дуже вигідною, адже дає можливість замислитися над тим, як можна розвивати 'Коронy' в майбутньому. Це, без сумніву, безмежна тема. Ми можемо як повернутися назад, так і рухатися далі. Ми охопили шість десятиліть у шести сезонах, але потенціал для продовження залишається, і, я підозрюю, що ми ще повернемося до цього", - розповів Гарріс в інтерв'ю для програми The Media Show на BBC.

"Корона" - це драма про правління королеви Єлизавети II, створена Пітером Морганом, який раніше написав сценарії до фільму "Королева" та п’єси "Аудієнція". Серіал починається з подій перед весіллям принцеси Єлизавети та Філіпа Маунтбеттена у 1947 році і завершується весіллям принца Чарльза та Камілли Паркер-Боулз у 2005 році.

Перші два сезони королеву зіграла Клер Фой, в третьому і четвертому сезоні її роль виконала Олівія Колман, а в останніх двох сезонах - Імелда Стонтон.

Чутки про можливі спінофи "Корони" з'являються постійно. Йдеться про спеціальні епізоди або навіть фільми, серед яких можливо розглядатимуть історію Едварда VII, який правив з 1901 по 1910 рік.

"Корона" за весь час отримала 87 номінацій на премію "Еммі", з яких 21 була переможна. Цього року серіал знову претендує на звання "Найкращого драматичного серіалу", а також має номінації для акторів, зокрема Імелди Стонтон, Джонатана Прайса (принц Філіп), Елізабет Дебікі (принцеса Діана), Леслі Менвілл (принцеса Маргарет), Домініка Веста (принц Чарльз) та Клер Фой, яка повернулася, щоб ще раз зіграти королеву.

Джерело: Deadline