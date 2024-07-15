sonyazhytkova .15 июля, 2024 12

Назву шоу "Джордж і Менді: Перше одруження" було оголошено досить рано, але що саме криється за цією прямолінійною назвою, варто дізнатися.

Продюсер Чак Лорре нещодавно висловився про змішаний настрій скептицизму та надії, який вона викликає, і розповів, як глядачі побачать новий бік Джорджі Купера через цей серіал.

Як повідомляє Deadline, Лорре, творчий розум за "Юним Шелдоном" та культовою "Теорією великого вибуху", розповів журналістам на Турі телевізійних критиків про своє захоплення дослідженням цього нового напряму і значення назви серіалу.

"Джорджі 19 років. Він кинув школу. Як може проходити його шлюб гладко? Так, спочатку є песимізм, але також є надія, якщо ви будете терплячими з нами", - сказав Лорре.

Лорре також нагадав журналістам про їхню початкову байдужість до концепції "Теорії великого вибуху", коли вони запитували: "Серіал про фізиків, справді?" Проте саме терпіння до мережі та індивідуальних історій персонажів зрештою завоювало їхню прихильність.

"Сімнадцять років тому я був у цій самій кімнаті, намагаючись переконати вас бути ентузіастами щодо 'Теорії великого вибуху'. Ви не були. Прийом був прохолодний. Усі образи прощені. Але мушу сказати, що я знову це роблю", - закінчив Лорре.

Джерело: Мovieweb