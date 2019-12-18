Анастасия Лях .18 декабря, 2019 5

Продюсер легендарной франшизы Кэтлин Кеннеди советует зрителям «не сбрасывать Скайуокеров со счетов», так как они еще могут возвратиться на экраны.

Напомним, девятый эпизод под названием «Звездные войны: Скайуокер. Восход», который стартует в прокате завтра, 19 декабря, завершает многолетнюю историю семейства Скайуокеров. Ранее сообщалось, что все последующие ответвления франшизы будут рассказывать о других персонажах, а со Скайуокерами якобы покончено.

Однако Кэтлин Кеннеди в окончании не уверена: «Мы сделали новую трилогию и подвели сагу к ее логическому завершению. Но это вовсе не означает, что история Скайуокеров завершена. Они всегда могут так или иначе появиться снова…».

Одним словом, славный род джедаев жив, и дело их живет. А когда завтра или на выходных вы сходите на девятый эпизод, то поймете, что именно имела в виду Кеннеди.