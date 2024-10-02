sonyazhytkova .2 октября, 2024 13

Можливість відновлення "Шерлока" з Бенедиктом Камбербетчем та Мартіном Фріменом на екранах виглядає все реальнішою. Сью Вертю натякнула на те, що у цього проєкту існує майбутнє.

Серіал, що транслювався на BBC, з Бенедиктом Камбербетчем у ролі Шерлока та Мартіном Фріменом як Джоном Ватсоном, тривав чотири сезони та різдвяний спецвипуск. Завершився він у 2017 році. Окрім головних героїв, у проєкті також зіграли Марк Гетісс, Ендрю Скотт та Аманда Аббінгтон, які виконали ролі Майкрофта Голмса, Джеймса Морайті та Мері Ватсон відповідно.

"Ми завжди повторюємо: ніколи не кажи ніколи. У мене досі є декорації, які зберігаються десь у сховищі, хоча, чесно кажучи, вони, напевно, вже в жахливому стані", — поділилася продюсерка Сью Вертю в інтерв'ю для Deadline. "Головне питання — це зібрати всіх разом і зацікавити акторів у нових зйомках". Вона також додала: "Ми дуже любимо це шоу, і в нього є майбутнє. Одного дня. Можливо. Якщо всі погодяться".

Марк Гетісс, співавтор шоу разом зі Стівеном Моффатом, раніше натякав на можливість створення фільму. "Ми хотіли б зняти стрічку, але зібрати всіх учасників — це справжнє випробування", — зазначив Гетісс у розмові з Deadline на початку цього року, додавши: "Запитайте Бенедикта та Мартіна".

Хоча перші три сезони серіалу отримали високу оцінку від критиків, різдвяний спецвипуск і четвертий сезон були сприйняті більш неоднозначно. Тим не менш, "Шерлок" залишився культурним феноменом свого часу, здобувши вірну фан-базу. Драматичний фінал другого сезону викликав хвилю спекуляцій під час тривалого очікування відповідей, хоча справжні події так і залишилися нез'ясованими.

Джерело: Gamesradar