Австралийская медиакомпания Village Roadshow занимавшаяся производством фантастического боевика "Матрица 4: Воскрешение", подала в суд на Warner Bros. из-за несогласованного решения выпустить фильм в онлайн-кинотеатре HBO Max, - сообщает WSJПо заявлению Village Roadshow, решение выпустить картину одновременно в прокат и стриминг HBO Max являлось нарушением контакта со стороны Warner Bros.
По мнению истца, действия Warner Bros. Entertainment были "необходимы для привлечения подписчиков в свой онлайн-кинотеатр WB." Подобное решение негативно сказалось на кассовых сборах, а соответственно, и на выручке Village Roadshow.
Согласно обвинению, Warner Bros. договорилась о компенсациях с исполнителями главных ролей Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс, а также с режиссёром Ланой Вачовски, но Village Roadshow якобы ничего не получила от киностудии.
Напомним, что "Матрица 4" собрала всего $148 миллионов за время проката в кинотеатрах при бюджете в $200 миллионов.