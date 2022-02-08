Таня Гончаренко .8 февраля, 2022 6

Австралийская медиакомпания Village Roadshow занимавшаяся производством фантастического боевика "Матрица 4: Воскрешение", подала в суд на Warner Bros. из-за несогласованного решения выпустить фильм в онлайн-кинотеатре HBO Max, - сообщает WSJ

По заявлению Village Roadshow, решение выпустить картину одновременно в прокат и стриминг HBO Max являлось нарушением контакта со стороны Warner Bros.

По мнению истца, действия Warner Bros. Entertainment были "необходимы для привлечения подписчиков в свой онлайн-кинотеатр WB." Подобное решение негативно сказалось на кассовых сборах, а соответственно, и на выручке Village Roadshow.

Согласно обвинению, Warner Bros. договорилась о компенсациях с исполнителями главных ролей Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс, а также с режиссёром Ланой Вачовски, но Village Roadshow якобы ничего не получила от киностудии.

Напомним, что "Матрица 4" собрала всего $148 миллионов за время проката в кинотеатрах при бюджете в $200 миллионов.